Качественная мебель по низким ценам – это возможно!

Интернет-магазин мебели MAXIMUS в Вашем городе

Бизнес-идея "MAXIMUS", интернет-магазина мебели, заключается в том, чтобы помочь покупателю сэкономить два важнейших в жизни актива – время и деньги. Поэтому мы предлагаем клиентам широкий ассортимент красивой, удобной и при этом, недорогой доступной мебели для дома и офиса. С MAXIMUS Вы купите мебель выгодно, ведь приоритетным направлением нашей работы является продажа качественной мебели по максимально доступным ценам!Основные преимущества заказа в сети:

Мы напрямую сотрудничаем с крупными фабриками-производителями мебели и товаров для дома, закупаем товары оптом большими партиями у ведущих зарубежных и отечественных производителей мебели по всей России. Наши фирменные офисы располагаются в Крупных городах России в небольших помещениях с низкой арендной платой, а огромный выставочный зал мебельного интернет-магазина МАКСИМУС – это и вовсе виртуальное помещение. Однако, по своему удобству оно ничуть не уступает обычным магазинам мебели в Вашем городе. Всё вышесказанное позволяет нам значительно снизить цены на мебель в каталоге.

Кроме того, мы предлагаем:

доставка мебели в день заказа при наличии выбранного товара на складе;

беспрецедентно низкие цены "Гарантия лучшей цены в Вашем городе"

продуманный до мелочей сервис (доставку и подъем груза в квартиру, также профессиональную сборку и гарантийное обслуживание). Эти услуги предоставляются по желанию, за Вами всегда остаётся возможность самому забрать товар со склада и самостоятельно собрать мебель;

широкий ассортимент недорогой мебели от премиум до эконом-класса (более 50000 наименований);

удобные способы оплаты.

мебель для дома и офиса, популярную среди покупателей многих регионов России и ближнего зарубежья. Качество и безопасность всей продукции подтверждены сертификатами.

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А так же купить мебель по низким ценам недорого со склада!

Как недорого купить мебель и не ошибиться с выбором?

На чем нельзя экономить

Задаваясь вопросом, гденедорого, но при этом не разочароваться в качестве, потенциальные покупатели посещают мебельные магазины, разнообразные сайты, и еще более запутываются в своих требованиях. С типом и стилем будущей мебели следует определиться заранее, чтобы в дальнейшем не тратить время на просмотр всех вариантов подряд. У одних людей есть чувство стиля, и они способны подобрать мебель к интерьеру, другим же необходима консультация дизайнеров. Общее правило при выборе мебели: она не должна быть слишком громоздкой, ей надлежит не загромождать, а дополнять интерьер, отражая вкусы хозяина квартиры или дома.

На некоторых разновидностях мебели нельзя экономить. Это касается мягкой мебели, которая обычно служит около десятка лет. Выбирая дешевую, но некачественную мягкую мебель, покупатель рискует получить проблемы уже на первом году эксплуатации. Это могут быть потертости, дыры в обшивке, выход из строя механизмов. Ремонт таких недочетов может обойтись в сумму, превышающую значение первоначальной экономии.

Сейчас стала очень популярной корпусная мебель, благодаря простоте сборки и приятному соотношению качества и цены. Она тоже бывает разного качества, поэтому, прежде чем купить корпусную мебель в Новосибирске, следует поинтересоваться, из какого материала она сделана, каков класс соединительных элементов и крепежей, и узнать гарантийный срок ее эксплуатации.

Проверка качества фурнитуры

Даже покупая мебель эконом-класса, следует обращать внимание на её внутреннюю фурнитуру. Все петли, направляющие и выдвигающие механизмы, системы открытия и закрытия должны быть качественными. Все дверцы должны снабжаться доводчиками, которые не только делают закрытие шкафчиков бесшумным, но и продлят срок их эксплуатации.

Фурнитура для шкафов-купе и кухонной мебели не может стоить слишком дешево, ведь от ее надежности зависит целостность всей конструкции.

Отсутствие посредников – реальная возможность купить мебель выгодно

Существует разумный способ сберечь до 40% средств, предназначенных для приобретения мебели. Внимательные покупатели знают, что одна и та же мебель в разных магазинах Вашего города может стоить совершенно по-разному. Услуги магазинов-посредников приходится оплачивать покупателям. Поэтому помните: чтобы купить мебель недорого, следует выбрать интернет-магазин, подобный "Максимусу", то есть тот, который работает напрямую с производителем.